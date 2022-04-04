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Biden'den çok sert açıklama: Putin yargılanmalı

Biden'den çok sert açıklama: Putin yargılanmalı

ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı'nı hedef alan açıklamalarına hız kesmeden devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması çağrısında bulunarak, Kiev bölgesindeki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini bildirdi.

Biden, Delaware eyaletinden Washington'a dönüşte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"BU ADAM GADDAR"

Putin'i daha önce "savaş suçlusu" olarak nitelendirdiğini ve bu konuda haklı çıktığını belirten Biden, "Ukrayna'ya savaşmak için ihtiyaç duydukları silahları da vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda (Putin için) bir savaş suçları yargılaması yapılması için tüm detayları toplamalıyız. Bu adam gaddar, Buça'da olanlar şoke edici." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, Buça'da yaşananların "soykırım" olduğunu düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Biden, "Hayır, bunun savaş suçu olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

YENİ YAPTIRIMLAR GELİYOR

Putin'in yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Rusya'ya daha çok yaptırım uygulayacağız." dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.

Etiketler yaptırım biden
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