Biden'den Erdoğan'a ilk davet geldi!

ABD Başkanı Joe Biden, 22-23 Nisan'da sanal ortamda düzenlenecek İklim Zirvesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etti...

ABD Başkanı Joe Biden, İklim Zirvesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etti. Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i de küresel iklim görüşmelerine davet ettiği bildirildi.

22-23 Nisan tarihlerinde yapılacak ve ABD tarafından toplanacak olan forum, diğer büyük ekonomileri de içerecek ve fosil yakıt kirliliğini önlemeye yönelik küresel önlemler masaya yatırılacak.

Biden seçildiğinden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemesi siyasette polemik konusu olmuştu.

Öte yandan ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup gönderdi. Biden mektubunda corona virüsü salgınından etkilenen Türk vatandaşlarının, ailelerinin ve tüm halkının acısını paylaştığını söyledi.