Bidonun içinde ölü bulunan çocuğu üvey annesi zehirlemiş!

Amerika'nın Placerville ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Roman'ın, 11 Ocak 2020'de kayıp olduğu bildirildi. Yapılan ihbar üzerine evi iki kez tarayan polis ekipleri, çocuğun cansız bedenini evin bodrumundaki bir bidonun içinde buldu.

İçtiği suya, üvey annesinin zehir kattığı belirtildi

Polis ekipleri, 11 yaşındaki çocuğun beslenme ihtiyacını karşılayamadığını söyledi. Ayrıca Ramon'un içtiği suya, üvey annesinin zehir kattığı da belirtildi.

Bir yıldan fazla süredir çocuğun ölümüyle ilgili suçlanan 36 yaşındaki Jordan ve 38 yaşındaki Lindsey Piper, bu ayın başlarında tutuklandılar.

Çocuk istismarı, zehirleme ve işkence gibi çok sayıda suçtan yargılanacak olan çift, mahkeme için El Dorado ilçesine gönderildi.

Suçlamaları kabul etmeyen çiftin, mahkeme sonucunda hapis cezası alması bekleniyor.