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  3. 20 Mart 2018 09:13

Bir aile yangında yok oldu: 7 ölü, 1 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir evde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu ile misafirliğie gelen bir kişi hayatını kaybetti.

Bir aile yangında yok oldu: 7 ölü, 1 yaralı
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir evde çıkan yangında 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Ulusal basında yer alan habere göre, Mogadişu'nun Yaqshid bölgesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayda, anne ve 5 çocuğu ile evde bulunan bir misafirin yanarak can verdiği duyuruldu.

Görgü tanıkları, gece yarısı çıkan yangın sırasında annenin çocuklarını kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdiğini, alevlere müdahale etmeye çalışan baba Ahmed Ali'nin ise ağır yaralandığını belirtti.

Komşuların yangını söndürmek için yaptığı müdahalelerin yetersiz kaldığı, olay yerine geç gelen itfaiye ekiplerinin ise alevleri güçlükle kontrol altına aldığı kaydedildi.

Polisin yangının çıkış nedenine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

AA

somali , yangın
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