Bir sen eksiktin! Gizemli hastalıktan 300 kişi hastanelik oldu 1 kişi öldü!

Hindistan’da hafta sonunda, nöbetler, bilinç kaybı ve mide bulantısı gibi şikayetlerle 300 kişi hastaneye başvurdu. Yetkililerin, “gizemli hastalık” olarak nitelendirdiği hastalıktan 1 kişi hayatını kaybetti.



Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında 9 milyon 677 bin 203 ile en fazla korona virüs vakasının görüldüğü ikinci ülke Hindistan’da salgınla mücadele devam ediyor. 140 binden fazla kişinin de hayatını kaybettiği ülkede korona virüs salgını etkisini sürdürürken endişelendiren bir haber geldi. Ülkede, “gizemli hastalık” nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi hastanelik oldu.



Ülkenin Andhra Pradeş eyaletine bağlı Eluru kentinde yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Hindistanlı yetkili Dolla Joshi Roy, hafta sonu boyunca hastaneye başvuranlarda nöbetler, bilinç kaybı ve mide bulantısı gibi semptomlar görüldüğünü söyledi. Roy, “Hastaların tamamına korona virüs testi yapıldı ve hepsi negatif. Hastaneye başvuranlardan 180’i taburcu edilirken bazılarının durumu da stabil" dedi.



Gizemli hastalığın görüldüğü Andhra Pradeş eyaleti, aynı zamanda 800 bin korona virüs vakası ile salgından en fazla eyaletlerden biri. Ancak, hafta sonu hastaneye başvuranlarda korona virüs tespit edilmediği ifade edildi. Hastalığın sinir sistemini etkilediği ancak henüz nedeninin belirlenemediği aktarıldı. Tüm hastaların suyunu ortak bir kaynaktan sağladığının tespit edilmesinin ardından Eluru kentinde su örneği alınarak teste başlandı. Bölgede 57 bin 863 evden örnekler alınarak, laboratuvar incelemeleri başlatıldı.