  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Bir ülke daha e-vize uygulamasına başladı

Bir ülke daha e-vize uygulamasına başladı

Bir ülke daha e-vize uygulamasına başladı
Güncelleme:

Libya hükümeti, ülkeyi ziyaret etmek isteyenler için elektronik vize uygulamasının başladığını duyurdu.

Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ilk aşamada kısa süreli ziyaretler için elektronik vize uygulamasının başladığı, ikinci aşamaya geçilince çalışma vizesi için elektronik ortamda başvuruların alınmaya başlayacağı kaydedildi.

E-vize uygulamasının Libya'nın medeni imajını geliştirecek ve hükümetin çalışmalarının verimliliğini artıracak yeni bir teknolojik adım olduğu aktarılan açıklamada, uygulamanın hayata geçmesinde katkısı olan kuruluşlara teşekkür edildi.

Açıklamada, "Evisa.gov.ly" internet adresinden vize başvurularının yapılabileceği aktarıldı.

Libya hükümeti 26 Şubat'ta yaptığı açıklamada, mart ayı ortasından itibaren e-vize uygulamasının başlayacağı ve yabancıların oturum işlemleri ile özel görev vizelerinin de haziran ayı sonundan önce elektronik ortamda yapılmaya başlanmasının beklendiği ifade edilmişti.

AA

Etiketler libya libya vizesi e-vize evize e-vize
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bayraktar TB3 SİHA'dan bir başarı daha Bayraktar TB3 SİHA'dan bir başarı daha Koşun depoları doldurun! Akaryakıta ''indirimcik'' geldi Koşun depoları doldurun! Akaryakıta ''indirimcik'' geldi Türkiye bir vahşete uyandı: Bulun bu sapık katili Türkiye bir vahşete uyandı: Bulun bu sapık katili Buzlanma felaket getirdi: 17 kaza, 48 araç, 12 yaralı! Buzlanma felaket getirdi: 17 kaza, 48 araç, 12 yaralı! Kayıp prenses Kate Middleton ortaya çıktı, kötü haberi kendisi verdi Kayıp prenses Kate Middleton ortaya çıktı, kötü haberi kendisi verdi Grip oldum sandı ama... 3 aydır yatalak olarak yaşıyor Grip oldum sandı ama... 3 aydır yatalak olarak yaşıyor Akdeniz'de büyük deprem! Akdeniz'de büyük deprem! Trafik magandası kamerada: Tartıştığı kadın sürücüye böyle saldırdı Trafik magandası kamerada: Tartıştığı kadın sürücüye böyle saldırdı Karabük Üniversitesi'ndeki HIV ve HPV iddialarına açıklama Karabük Üniversitesi'ndeki HIV ve HPV iddialarına açıklama Cumhurbaşkanlığı'ndan Dolar için dikkat çeken yatırım tavsiyesi Cumhurbaşkanlığı'ndan Dolar için dikkat çeken yatırım tavsiyesi