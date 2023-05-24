Bir ülkeyi sarsan skandal: 1997 çocuk, 451 din adamının cinsel istismarına uğradı

ABD'de 1997 çocuğun 451 Katolik din adamı tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

Illinois Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sonucu dün yayınlanan soruşturmada 1950 ila 2019 yılları arasında eyalet çapında 1997 çocuğun, 451 Katolik din adamlarının cinsel istismara uğradığını ortaya koydu. Eyalet Başsavcısı Kwame Raoul soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Savcılarım ve müfettişlerim, piskoposlukların elindeki 100 bin sayfadan fazla belgeyi inceleyerek binlerce piskoposluk dosyasını gözden geçirdi. Piskoposluk yönetimi ve temsilcileriyle röportajlar ve görüşmeler yapmak için sayısız saat harcadılar. Ve bu soruşturma boyunca, ofisimle e-postalar, mektuplar, sesli mesajlar, röportajlar ve telefon görüşmeleri yoluyla hayatta kalanlardan 600'den fazla gizli temas kuruldu.”

ZAMANAŞIMINDAN DOLAYI ÇOĞU İÇİN ADALET SAĞLANAMAYACAK

Başsavcı Raoul, 451 din adamının isimlerini ve ayrıntılı bilgilerini soruşturma raporunda sunduklarını vurgulayarak “Onlarca yıllık Katolik yönetimi kararları ve politikaları, bilinen çocuk cinsel istismarcılarının genellikle göz önünde saklanmalarına izin verdi. Katolik din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismarından sağ kurtulan pek çok kişi, zamanaşımı sık sık meydana geldiği için asla yasal anlamda adaleti göremeyecek” ifadelerini kullandı.

DHA