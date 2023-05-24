  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Bir ülkeyi sarsan skandal: 1997 çocuk, 451 din adamının cinsel istismarına uğradı

Bir ülkeyi sarsan skandal: 1997 çocuk, 451 din adamının cinsel istismarına uğradı

Bir ülkeyi sarsan skandal: 1997 çocuk, 451 din adamının cinsel istismarına uğradı
Güncelleme:

ABD'de 1997 çocuğun 451 Katolik din adamı tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

Illinois Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sonucu dün yayınlanan soruşturmada 1950 ila 2019 yılları arasında eyalet çapında 1997 çocuğun, 451 Katolik din adamlarının cinsel istismara uğradığını ortaya koydu. Eyalet Başsavcısı Kwame Raoul soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Savcılarım ve müfettişlerim, piskoposlukların elindeki 100 bin sayfadan fazla belgeyi inceleyerek binlerce piskoposluk dosyasını gözden geçirdi. Piskoposluk yönetimi ve temsilcileriyle röportajlar ve görüşmeler yapmak için sayısız saat harcadılar. Ve bu soruşturma boyunca, ofisimle e-postalar, mektuplar, sesli mesajlar, röportajlar ve telefon görüşmeleri yoluyla hayatta kalanlardan 600'den fazla gizli temas kuruldu.”

ZAMANAŞIMINDAN DOLAYI ÇOĞU İÇİN ADALET SAĞLANAMAYACAK

Başsavcı Raoul, 451 din adamının isimlerini ve ayrıntılı bilgilerini soruşturma raporunda sunduklarını vurgulayarak “Onlarca yıllık Katolik yönetimi kararları ve politikaları, bilinen çocuk cinsel istismarcılarının genellikle göz önünde saklanmalarına izin verdi. Katolik din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismarından sağ kurtulan pek çok kişi, zamanaşımı sık sık meydana geldiği için asla yasal anlamda adaleti göremeyecek” ifadelerini kullandı.  

DHA

Etiketler abd din adamı cinsel istismar katolik din adamı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar bir rekor daha kırdı
Ev sahibi - kiracı tartışması meydan savaşına döndü!
İstanbul'da yabancı uyruklu vahşeti! Otomobille ezerek öldürdü
Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacaktı, gözaltına alındı
Zorunlu Trafik Sigortası'nda yeni uygulama
Üniversiteliler icat etti: Havada, karada ve suda gidebiliyor
Antalya'da hayvanat bahçesinde aslan saldırısı: 4 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Ünlü anketçi 2'nci tur tahminini ''bu iş bitmiş'' diyerek açıkladı
Adalet Partisi liderinden Sinan Oğan itirafı: ''Yönetim içinde olabiliriz'' dedi
Millet Bahçesi’nde mide bulandıran toplu tecavüz iddiası