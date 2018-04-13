BM'de birbirlerine girdiler

Toplantıya katılan BM Genel Sekreteri Guterres, ''Orta Doğu'daki kaosun uluslararası barış ve ve güvenliği tehdit ettiği'' uyarısında bulundu. Bölgenin ''gerçek bir kördüğümle'' karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Guterres, ''Soğuk Savaş geri döndü, intikamla ama bir farkla; geçmişte olduğu gibi tırmanan gerilimleri yönetecek mekanizmalar ve güvenceler artık mevcut değil.'' değerlendirmesinde bulundu.

TOPYEKÜN ÇATIŞMAYA DÖNÜŞEBİLİR

Suriye'deki savaşın bugün uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden ''en ciddi kriz olduğunu ifade eden Guterres, ''Suriyeliler vahşet, kuşatma, açlık, sivillere gelişigüzel saldırılar, kimyasal silahlar, zorla yerinden edilme, cinsel şiddet, işkence, gözaltı gibi dehşeti tekrar tekrar yaşadı.'' diye konuştu.

Suriye'de birçok silahlı muhalif grup, çok sayıda ulusal ve uluslararası milis, dünyanın her yerinden gelen yabancı savaşçılar, çeşitli terör örgütleri ve birçok ülkenin ordusuyla vekalet savaşlarına şahit olunduğunu söyleyen Guterres, ''Artan gerilimler ve hesap verebilirlik mekanizmasının oluşturulması konusunda uzlaşamama topyekün askeri gerilime neden olacak.'' uyarısında bulundu.

RUSYA SAVUNMA BAKANI: ARKASINDA İNGİLTERE VAR

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal saldırı iddiasını desteklemek için hazırlanan görüntülerin ilçedeki bir hastanede kayda alındığını söyledi. Konaşenkov, kimyasal saldırı provokasyonun arkasında İngiltere olduğunu gösteren kanıtlara sahip olduklarını vurguladı.

RUSYA BM TEMSİLCİSİ: AMAÇ SURİYE HÜKÜMETİNİ DEVİRMEK

Rusya BM temsilcisi Nebenzia; Gerilimi azaltmaya çalışıyoruz. Amerika, Fransa, İngiltere ve Suriye hükümetini devirmeyi ve Rusya'yı çevrelemeyi amaçlıyor.

ABD BM TEMSİLCİSİ: ESAD EN AZ 50 KEZ KİMYASAL KULLANDI

ABD BM temsilcisi Nikki Haley: Esad en az 50 kez kimyasal silah kullandı. Rusya sözlerini tutsaydı Suriye'de kimyasal silah olmazdı.