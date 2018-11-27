BM'den Rusya ve Ukrayna'ya flaş çağrı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Karadeniz'deki gerilimle ilgili Rusya ve Ukrayna'ya çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'yı uyardı ve iki ülkeye itidal çağrısında bulundu.

AZAK DENİZİ'NDE GERGİNLİK

Rusya, Pazartesi sabah saatlerinde Azak Denizi'nde karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç Ukrayna gemisini alıkoymuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne göre Rusya´nın alıkoyduğu askerlerin "rehin" olduklarını açıklamıştı.

Kiev, Rusya'nın gemilere açtığı ateşte altı Ukraynalı askeri mürettebatın da yaralandığını duyurmuştu.

FSB'nin yayınladığı ve alıkonulan Ukraynalı denizcilerin sorgulandığı görüntülerde Andrey Draç adlı mürettebat, "Mariupol'a doğru yol alırken Rusya'nın kıyı güvenlik yetkilileri, Rusya Federasyonu yasalarının ihlal edildiği yönünde uyarıda bulundu" dedi.

NATO, Rusya'ya Ukrayna gemilerini ve askerlerini serbest bırakması çağrısında bulunmuştu.