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BM'den Suriye'deki çatışmalarla ilgili açıklama

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzey batısında, aralarında çocukların da olduğu sivillerin ölümüne neden olan çatışmalar için açıklamada bulundu.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, hafta sonu Halep'e yönelik topçu atışlarının ikisi çocuk 17 sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

DERİN ENDİŞE DUYULDUĞU KAYDEDİLDİ
El Eterip ve Halep'teki bombardıman ve hava saldırılarının sivilleri etkilediğini belirten Haq, Suriye'nin kuzey batısında aralarında çocukların da olduğu sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan çatışmalardan derin endişe duyulduğunu ifade etti.

Haq, hastanelere yönelik saldırılarınsa sağlık hizmetlerine erişimi ciddi şekilde engellediğini belirtti.

Sivilleri ve sivil altyapıları hedef alan saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini dile getiren Haq, tüm taraflara sivillerin zarar görmesini önlemek için önlem almaları çağrısında bulundu.

Etiketler çatışma açıklama BM
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