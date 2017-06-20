BM'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

BM İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mueller, "Türkiye'ye, 3,5 milyon insana cömert yaklaşımından dolayı teşekkür ediyoruz. Şartları son derece iyi olduğu için dünya Türk devletine teşekkür borçludur." dedi.

Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, Midyat'taki Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların barındığı Midyat Geçici Konaklama Merkezi'ni gezdi.

Kaymakam Hüseyin Tekin'den merkez hakkında bilgi alan Mueller, daha sonra Kaymakam Tekin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu ve Sezgin Baran Korkmaz ile merkezdeki okulu ziyaret etti, öğrencilere oyuncak dağıttı.

Ardından Mueller, merkezde barınan Yezidilerle bir süre görüştü.