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  3. 26 Aralık 2018 14:40

BM'den Yemen zirvesi

Birleşmiş Milletler ateşkes gözlem ekibi, Yemen'deki ateşkesle ilgili ilk toplantısını düzenlendi.

BM'den Yemen zirvesi
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Birleşmiş Milletler ateşkes gözlem ekibi, Yemen’deki liman şehri Hudeyda’da ilk toplantısını düzenledi. Toplantının ardından adının gizli kalmasını istemeyen bir yetkili, 'İyi sonuçlar çıkmasını umuyoruz' açıklamasında bulundu.

YEMEN'DEKİ DURUM

Yemen'de üç yıldan uzun süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

Yemen'in içinde bulunduğu durum, ABD'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne verdiği hava harekatı desteği ve silah satımı nedeniyle ABD'li siyasetçiler arasında da ciddi rahatsızlığa yol açtı.

birleşmiş milletler , yemen , ateşkes
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