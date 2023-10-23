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Bulgaristan'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Bulgaristan'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Bulgaristan'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bulgaristan'da saat 14.47'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın verilerine göre depremin derinliği 7.66 km olarak ölçüldü.

 

Etiketler bulgaristan afad deprem
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