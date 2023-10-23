Bulgaristan'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Bulgaristan'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bulgaristan'da saat 14.47'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın verilerine göre depremin derinliği 7.66 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 23, 2023
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Hisar, Filibe (Bulgaristan) - [168.06 km] Merkez (Edirne)
Tarih:2023-10-23
Saat:14:47:10 TSİ
Enlem:42.532 N
Boylam:24.591 E
Derinlik:7.66 km
Detay:https://t.co/9qqR3uStEF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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