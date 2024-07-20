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Büyü 30 kaçak göçmeni denizin ortasında diri diri yaktı

Büyü 30 kaçak göçmeni denizin ortasında diri diri yaktı
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Haiti'de göçmenleri taşıyan bir tekne alev aldı ve teknedeki 40 kişi hayatını kaybetti... Ancak bu yangın sıradan bir yangın değildi. Korkunç olaydan yaralı olarak kurtulan bir kişi ise "yangın bir göçmen voodoo büyüsü yapmak için yaktığı mumdan çıktı" dedi.

Haiti'de göçmenleri taşıyan bir tekne Cap Haiten açıklarında alev aldı. Korkunç olayda teknede bulunan 40 göçmen korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Örgütünden yapılan açıklamada, olayda bazıları ağır çok sayıda kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

Teknede çıkan yangından yaralı olarak kurtulan bir kişinin olayla ilgili anlattıkları ise kan dondurdu. Olaydan yaralı olarak kurtulmayı başaran kişi yangının bir göçmenin voodoo büyüsü yapmak amacıyla yaktığı mumdan çıktığını iddia etti.

Mumdan çıkan yangın bir anda büyüyünce teknede tam bir can pazarının yaşandığını söyleyen olayın yaralı kurbanı mumadn çıkan yangının bir anda büyüdüğünü ve denizin ortasında alevlere müdahale bile edemediklerini söyledi.

Etiketler voodoo voodoo büyüsü yangın göçmen teknesi
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