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Çavuşoğlu'ndan İsveç'e: Sözünde durmayanı ödüllendiremeyiz

Çavuşoğlu'ndan İsveç'e: Sözünde durmayanı ödüllendiremeyiz
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin ''Kimse kusura bakmasın. Sözünde durmayan kimseyi ödüllendiremeyiz'' dedi.

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Alanya Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, "3'lü mutabakat zaptında din konusu yoktur diyorlar. İnsanların kutsal değerlerine saygı duyun yazıyor mu kardeşim? Bunları yazmaya gerek var mı? Bunlar en temel değerler." ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti

"Bu terör örgütleri, bu radikaller aslında özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşüyor. İsveç bu mayınlara bilerek basıyor. İstese temizleyebilir.

Kimse kusura bakmasın. Sözünde durmayan kimseyi ödüllendiremeyiz. Mutabakatı yerini getirenlerle oturur konuşuruz. Biz bir söz verdiysek bu sözümüzün her zaman arkasında dururuz."

Etiketler dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu isveç
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