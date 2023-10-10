Çeçen lider Kadirov: ''Ordumu Filistin'e gönderebilirim''

Çeçen lideri Ramazan Kadirov, Filistin'e desteğini açıkladı. Kadirov, ''Savaşın durdurulması çağrısında bulunuyorum. Gerekirse ordumuz düzeni sağlamak ve sorun çıkaranlara karşı koymak için barışı koruma güçleri olarak hareket etmeye hazırdır'' dedi.

İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlattığı karşı saldırıları devam ediyor. Filistin, saldırılarda 704 kişinin öldüğünü, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını açıklarken, ölen İsraillilerin sayısı ise 900'ü geçti.

KADİROV: SİVİLLERİN BOMBALANMASINI ENGELLEYELİM

Bölgedeki kanlı çatışmalar sürerken, Çeçen lider Ramazan Kadirov'dan Filistin'e destek mesajı geldi. Ordusunu bölgedeki düzeni sağlamak adına barışı koruma güçleri olarak Filistin'e göndermeye hazır olduğunu belirten Kadirov, "Müslüman ülkelerin liderlerine sesleniyorum. Bir koalisyon oluşturun. Avrupa'yı ve tüm Batı'yı, militanları yok etme bahanesiyle sivilleri bombalamasını engelleyelim.

"İSRAİL'E GİDEN HEYETİMİZ PROVOKASYONLARA MARUZ KALDI"

Filistin'i destekliyoruz. Ve diğer çatışmaların aksine daha fazlasına dönüşebilecek bu savaşa karşıyız. Ben bizzat İsrail'e gittim. Ve barışçıl heyetimiz ilk elden açık provokasyon girişimlerine maruz kaldı. Bu nedenle hem savaşın, hem de durumun her türlü tırmanmasının durdurulması çağrısında bulunuyorum. Gerekirse birimlerimiz düzeni sağlamak ve sorun çıkaranlara karşı koymak için barışı koruma güçleri olarak hareket etmeye hazırdır."