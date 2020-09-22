Çin'de dev gelgit dalgaları otoyolu böyle vurdu! İşte o görüntüler

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Çin'in doğusunda yer alan Hangzhou kentindeki Qiantang nehrinde Pazar günü meydana gelen gelgit, nehrin yanındaki yola kadar ulaştı. Araç trafiğinin yoğun olduğu otoyolda meydana gelen gelgit nedeniyle su birikintisi oluştu.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Otoyolda oluşan su birikintisi kazayı da beraberinde getirdi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
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