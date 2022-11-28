Çin'de günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı

Çin'de son 24 saatte 40 bin 347 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede ilk kez günlük vaka sayısı 40 bini aştı.

Çin, hızla yayılan Kovid-19 salgını ile mücadele etmeye çalışıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından açıklanan son 24 saatte ait Kovid-19 verilerine göre, Çin anakarasında 3 bin 822 semptomatik ve 36 bin 525 asemptomatik olmak üzere toplam 40 bin 347 yeni vaka tespit edildi. Son verilerle birlikte, ülkede ilk kez vaka sayısında 40 bin sınırı aşıldı.

PEKİN'DE VAKA SAYILARI ARTIYOR

Omicron’un BF.7 mutasyonunun hızla yayılmaya devam ettiği başkent Pekin'de 3 bin 848 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi. Çin'in güneybatısındaki 32 milyon nüfuslu Chongqing'de ve ülkenin güneyindeki 19 milyon nüfusa sahip Guangzhou'da da salgını kontrol altına almak için önlemler alınıyor. Chongqing'de son 24 saatte 9 bin 685, Guangzhou’da 7 bin 365 ve Şanghay'da da 144 yeni Kovid-19 vakası kayıtlara geçti.

Son 24 saatte Kovid-19 bağlantılı ölümün yaşanmadığı ülkede, salgının başından beri 5 bin 233 kişi hayatını kaybetmişti.

KARANTİNAYA ALINAN APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA 10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne bağlı Urumçi kentindeki Tianshan semtinde karantinada olduğu belirtilen bir apartmanın 15. katında 24 Kasım’da çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetmişti. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 3 saat sonra söndürülebilmişti.

Urumçi'nin 4 milyon sakininin çoğu, 100 güne kadar evlerinden çıkmaları yasaklanan, ülkenin en uzun tecrit uygulamalarından bazılarının altında bulunuyor.

ÇİN "SIFIR COVİD" ISRARINI SÜRDÜRÜYOR

Dünyanın geri kalanının aksine Çin, salgınla 2020 yılının başından bu yana “Sıfır Kovid” stratejisi adı altında hızlı temas takibi, sık aralıklarla test, uzun süreli karantina ve sokakların dezenfekte edilmesi gibi uygulamalara başvurarak mücadele ediyor. Sıfır Kovid stratejisi nedeniyle uygulanan katı tedbirler, son dönemde ülkenin farklı kentlerinde protestolar gerçekleştirilmesine yol açtı. Ülkenin güneyindeki metropollerden Guangzhou’da 14 Kasım’da halk, sokaklara çıkarak karantinanın kaldırılması yönünde sloganlar atmıştı. Protestocular ile beyaz koruyucu tulumlu polis ve yetkililer arasında arbede yaşanmıştı.