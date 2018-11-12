Cinsel organı çok büyük diye davacı oldu

Afrika ülkesi Zimbabve, şu sıralar ilginç bir davaya sahne oluyor! 29 yaşındaki Silindle Mangena isimli kadın, eski erkek arkadaşının 'anormal derecede büyük' penisinin vajinasını genişlettiği gerekçesiyle dava açtı.

"PENİSİ ANORMAL DERECEDE BÜYÜK"

37 yaşındaki Mugove Kurima'yı büyük penisli olmakla suçlayan kadın, vajinasını ameliyatla daralttıracağını söyleyerek Kurima'dan 8 bin Sterlin talep ediyor.

Kadın, 2016 yılında Mugove ile tanışmadan önce vajinasının oldukça dar olduğunu söylüyor.

Öte yandan Mangena, eski erkek arkadaşının evli olduğunu bildiğini buna rağmen aşık olduğu için geçtiğimiz mayıs ayına kadar ilişkisini sürdürdüğünü söylüyor.

Kurima, henüz iddialara yanıt vermezken adamın penisinin uzunluğu henüz mahkeme tarafından tespit edilebilmiş değil.



