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Covid-19'dan ölmüş, cenazesi yakılmıştı... Geri döndü!

Covid-19'dan ölmüş, cenazesi yakılmıştı... Geri döndü!
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Hindistan'da yaşanan ilginç bir olay dünya gündemine bomba gibi düştü. Bundan 2 yıl önce koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden ve cenazesi yakılan bir kişi 2 yıl sonra evine geri döndü...

Hint medyasında yer alan haberlere göre, Kovid-19 nedeniyle öldüğü sanılan, Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Dhar kenti sakinlerinden Patidar, 2 yıl sonra ailesine geri döndü.

Patidar'ın akrabası Mukesh Patidar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kamlesh Patidar'ın, 2021'de Kovid-19 salgınının ikinci dalgasında ağır hasta olarak Gujarat Devlet Hastanesine kaldırıldığını ve daha sonra hastane tarafından kendilerine teslim edilen ceset için tören düzenlediklerini söyledi.

Ölü olduğunu sandıkları Kalmesh Patidar'ın 2 yıl aradan sonra halasının kapısını çaldığını kaydeden Mukesh Patidar, tüm aile bireylerinin ve yakınlarının yaşanan olaydan dolayı şokta olduklarını dile getirdi.

Mukesh Patidar, Kalmesh Patidar'ın iki yıl boyunca nerede olduğuna dair kendilerine herhangi bir bilgi vermediğini aktardı.

Kanwan Bölge Polis Yetkilisi Ram Singh Rathore da yaptığı açıklamada, ailesi tarafından öldüğü sanılan Patidar'ın gerçek hikayesinin, ifadesi alındıktan sonra netliğe kavuşacağını belirtti. 

 

 

Etiketler Kamlesh Patidar hint hindistan cenaze cenazesi yakıldı krematoryum
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