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Dünyanın ilk cinsel ilişki şampiyonasında kavga çıktı

Dünyanın ilk cinsel ilişki şampiyonasında kavga çıktı
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Dünyanın ilk cinsel ilişki şampiyonası katılımcılarla organizatörlerin tartışması ve bazı yarışmacıların uyuşturucu kullanmakla suçlanması nedeniyle tamamlanamadı.

Dünyanın ilk Cinsel İlişki Şampiyonası, katılımcılar ve organizasyonu düzenleyenlerin birbirine girmesi nedeniyle tamamlanamadı. İki taraf birbirine çeşitli suçlamalarda bulunurken, Hırvat yetişkin film yıldızı Marija Zadravec şampiyonayı kendisinin kazandığını iddia etti.

İsveç’te planlandığı 8 Haziran’dan daha geç bir tarihte başlayan dünyanın ilk Cinsel İlişki Şampiyonası, çıkan sorunlar nedeniyle tamamlanamadı. Şampiyonayı organize eden Cinsel İlişki Federasyonu, bazı yarışmacıları alkol ve uyuşturucu kullanmakla suçladı.

Bazı yetişkin film yıldızları ise şampiyonayı organize edenlerin hijyene dikkat edilmediği ve HIV testlerinin yaptırılmadığı konusunda şikayetçi oldu. Hırvat yetişkin film yıldızı Marija Zadravec ise organizasyonu savunurken, şampiyonayı kendisinin kazandığını ilan etti.

Etiketler dünya seks şampiyonası kriz kavga
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