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  3. 14 Haziran 2017 07:29

Ela'nın cesedi bulundu !

Ukrayna'da bir üniversitede okuyan Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı Ela Dişli ölü bulundu.

Ela'nın cesedi bulundu !
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Ukrayna’da bir üniversitede diş hekimliği bölümünde okuyan Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı Ela Dişli ölü bulundu. Cinayete kurban gittiği tahmin edilen Elan'nın son olarak Türkmenistan kökenli erkek arkadaşıyla görüldüğü kaydedildi.

Ülkenin güneydoğusundaki Razgrad Bölge Savcısı Tihomir Todorov, yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın İvano-Frankivsk şehrindeki bir üniversitede diş hekimliği bölümünde okuyan ve 1 Haziran’dan bu yana kendisinden haber alınamayan Ela Dişli'nin cesedinin şehrin dışında bulunduğunu bildirdi.
Yapılan ilk incelemelere göre, şiddet gördüğü anlaşılan Dişli’nin cinayete kurban gittiği tahmin ediliyor.

Yaklaşık 22 yaşlarında olduğu belirtilen Ela Dişli'nin, son olarak Türkmenistan kökenli erkek arkadaşıyla görüldüğü kaydedildi. Ela Dişli’nin babası Ziya Dişli, Bulgaristan’da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin (HÖH) milletvekilliğini yapmıştı. 

AA

ela dişli , ukrayna , türk , bulgar