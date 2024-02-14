Erdoğan ve Sisi, İmam Şafi Türbesi’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Mısır'daki İmam Şafi Türbesi'ne ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte İmam Şafi Türbesi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
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