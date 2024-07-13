Erdoğan'a bakışları olay olmuştu; İtalya'nın kadın başbakanı Biden'e göz devirdi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'ı beklerken gözlerini devirdiği anlar gündem oldu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, NATO Zirvesi'nde diğer liderlerle birlikte ABD Başkanı Joe Biden'ı beklerken gözlerini devirmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Washington'da düzenlenen NATO'nun 75. yıl dönümü zirvesine katılan Meloni, bir oturum öncesinde diğer liderlerle sohbet ederken Biden'ın gecikmesine tepkisini mimikleriyle gösterdi. Meloni'nin gözlerini devirdiği ve yüzünü buruşturduğu anlar kameralarca kaydedildi. Kameraların çekimde olduğunu fark eden Meloni, yüz ifadesini hızla düzeltti.

Meloni'nin bu görüntüleri sosyal medya mecralarında pek çok kullanıcı tarafından defalarca paylaşıldı ve en çok yorumlar yapılan içeriklerden oldu.

BIDEN GEÇEN AY DA MELONİ VE DİĞER LİDERLERİ BEKLETMİŞTİ

Geçtiğimiz ay G7 Liderler Zirvesi’nde de Biden, İtalya’nın ev sahipliğinde Borgo Egnazia’da düzenlenen toplantının başında Meloni ve diğer liderleri bekletmişti.

13 Haziran'da zirvenin ilk gününde Meloni, tüm liderleri kısa aralıklarla karşılarken, Biden 20 dakika geç gelmiş ve Meloni ile diğer liderleri bekletmişti.

Bu süre zarfında sıkıldığını belli etmemeye çalışan Meloni, kendisiyle beraber bekleyen basın mensuplarından gelen özçekim talebini geri çevirmemiş ve akıllı cep telefonuyla özçekim yapmıştı.

Meloni’nin bu özçekim karesi de o dönem sosyal medyada üzerine sıkça konuşulan fotoğraflardan olmuştu.