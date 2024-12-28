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Esad'ın 2 aile üyesi gözaltına alındı

Esad'ın 2 aile üyesi gözaltına alındı
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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın ailesinden 2 kişinin Lübnan'da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Lübnan basını, Beşar Esad’ın kuzeni Dureyd Esad’ın eşi ve kızının Lübnan'dan sahte pasaportlarla çıkmaya çalışırken Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığını yazdı.

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Beşşar Esad’ın amcası Rıfat Esad’ın oğlu olan Dureyd'in ailesinin daha önce de Lübnan'da mı ikamet ettiği yoksa cihatçı çetelerin Suriye’de yönetimi ele geçirmesinin ardından mı Lübnan'a geldiği bilinmiyor.

Konuya ilişkin Lübnan makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

Beşşar Esad’ın amcası Rıfat Esad, Hafız Esad’ın yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Fransa'da 2021'de yolsuzluk ve Suriye devlet fonlarının yasa dışı kullanımından suçlu bulunan Rıfat Esad 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suriye basınında çıkan haberlerde 2021'de Beşar Esad’ın af kararının ardından amcasının Şam'a döndüğü ifade edilmişti.

 

Etiketler beşar esad gözaltı lübnan gözaltına alındılar
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