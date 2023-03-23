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Evlilik yıl dönümünde aldatılan kadın, eşini Tiktok'ta böyle ifşa etti

Evlilik yıl dönümünde aldatılan kadın, eşini Tiktok'ta böyle ifşa etti
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Sosyal medyanın en çok tartışılan uygulaması TikTok'ta yayınlanan bu aldatılma anı görüntüleri milyonlarca kişi tarafından izlendi.

TikTok’ta yaptığı ihanet paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken bir kadın kocasının evlilik yıl dönümünde başka bir kadınla görüştüğü anları gösterdi. Evden çıktıktan sonra kocasını takip eden kadın adım adım ihanetle yüzleşmek zorunda kaldı. Sosyal medyadan açtığı canlı yayın büyük ilgi toplarken ihanet uğrayan genç kadın ise, “Artık söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ona bir şans verdim ve o hala aynı. Birlikte kutlamamız gereken yıl dönümümüzde ihanet damgası vurdu” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Kocasının kendisine sürekli olarak yalan söylediğini ispat etmek isteyen kadın sosyal medya canlı yayını sırasında eşine telefon etti. Telefona açan kocasına “Neredesin” diye soran kadın, “Şu an toplantıdayım. Aramnı açmadıysam meşgulüm demektir. Cevap vermiyorsam aramaya devam etmenin ne gereği var?” diye konuştu.

Etiketler tiktok aldatılan kadın aldatma evlilik yıldönümü aldatılma anı
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