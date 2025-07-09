RTÜK Başkanı Şahin, ekran karartma cezalarını böyle savundu

RTÜK Başkanı Şahin, Sözcü TV ve Halk TV’ye 10 günlük yayın durdurma ile Tele1’e verilen 5 kez program durdurma cezası üzerine 'dezenformasyon' uyarısında bulunarak söz konusu yaptırımların bir anda verilmiş gibi gösterildiğini belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Son günlerde kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan bazı yanıltıcı ve dezenformasyon içeren açıklamalara itibar edilmemelidir" ifadeleriyle başlayan bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Paylaşıma konu olan Sözcü TV, Halk TV ve Tele1'e verilen cezaların uzun süredir yapılan yapıcı uyarılara rağmen devam eden ağır ve kasıtlı yayın ihlalleri sonucunda uygulandığını belirten RTÜK Başkanı, şu açıklamada bulundu:

Bazı siyasetçiler ve bahse konu yayıncı kuruluşlar ile RTÜK üzerinden görünürlük ve popülarite elde etmeye çalışan malum çevreler tarafından kamuoyunu yanıltmaya yönelik şekilde bu yaptırımların bir anda verilmiş gibi gösterilmesi gerçeği yansıtmamaktadır.

Şahin "Bir kez daha hatırlatıyoruz: RTÜK’ün ilke kararları şeffaftır, 6112 sayılı Kanun hükümleri tartışmasızdır, mahkeme kararları ortadadır" diyerek tüm yayıncılarıı kanuna ve ilgili mevzuata uygun yayın yapmaya davet etti.