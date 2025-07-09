''İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevden alındı''

AK Parti iktidarına yakınlığı ile bilinen gazeteci Fuat Uğur, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un görevden alındığını yerine ise Burhanettin Duran'ın getirildiğini öne sürdü.

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen TV100 yazarı Fuat Uğur, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındığını iddia etti.

Uğur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni İletişim Başkanı olarak Burhaneddin Duran hayırlı olsun. Tebrik ederim" diyerek hem Altun'un görevden alındığını hem de yerine Burhan Duran'ın getirildiğini öne sürdü.

Almanya'nın Stuttgart ilinde dünyaya gelen Fahrettin Altun 2018'den beri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini sürdürmekteydi.

Altun İletişim Başkanlığı göreviyle birlikte aynı zamanda Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeliği ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti başkanlığı görevini yürütmekteydi.

Fuat Uğur'un Fahrettin Altun'un yerine İletişim Başkanı olarak göreve getirilen Burhanettin Duran Sabah gazetesinde köşe yazılarıyla yer almaktaydı.

Duran ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.

Burhanettin Duran kimdir ?

Burhanettin Duran, 1971 yılında Sakarya Adapazarı'nda doğdu. Duran, Sakarya'da lise eğitimini Adapazarı İmam Hatip Okulu'nda devam etti. Duran, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi sırasında Bilkent'te araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Duran, 1993-2001 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Duran, 2001-2009 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi'nde doçent oldu. 2006–2009 yılları arasında Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

Duran, 2009 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçti. Burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2010-2011'de George Mason Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak bulundu.