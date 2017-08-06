Filipinler'de Suriye zirvesi

50. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları toplantısı için Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye dair Twitter hesabından, "ASEAN DİB Toplantısı için bulunduğumuz #Manila'da Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov'la da biraraya gelerek ikili bir görüşme yaptık" mesajını paylaştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı resmî sayfasından yapışan açıklamada Sergey Lavrov’un Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile Manila’da yüz yüze görüştükleri ve görüşme sırasında Suriye’de çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulmasını öngören anlaşmasının gerçekleştirilmesi dahil Suriye’deki gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi internet sayfasından yapılan açıklamada “Bakanlar Suriye’de çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulmasını öngören anlaşmanın gerçekleştirilmesi, ateşkes rejiminin pekiştirilmesi ve siyasi sürecin desteklenmesi dahil olmak üzere Suriye’deki gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde ele aldı“ denildi.

Açıklamada Bakanların Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sorunlarını da görüştüğünün altı çizildi.



