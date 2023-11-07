Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konvoyuna saldırı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı düzenlendiği bildirildi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konvoyuna ateş açıldı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, 1 koruma vuruldu. Saldırıyı ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ adlı örgüt üstlendi.
'Ebu Cendel'in Çocukları' adlı örgütün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna ateş açtığı ve çatışmaların yaşandığı anlar sosyal medyada yayımlandı.
Batı Şeria'da Filistin güvenlik teşkilatı içinde örgütlü olduğu iddia edilen 'Ebu Cendel'in Oğulları' adlı örgüt, Mahmud Abbas'ın İsrail'e karşı harekete geçmesi için 24 saat süre vermişti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol