Finlandiya: Türkiye ile nispeten ortak bir anlayışa vardık

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye ile nispeten ortak bir anlayışa vardık" dedi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO Liderler Zirvesi ve Türkiye ile 4'lü zirve öncesinde açıklamalarda bulundu.

Niinistö zirve öncesinde Türkiye ile nispeten ortak bir anlayışa vardıklarını ifade etti ancak "Görüşmeye dair ne iyimser ne de kötümserim" diye ekledi.

Niinistö teröristleri koruduğuklarına dair değerlendirmelerin kesinlikle doğru olmadığını ifade ederken "Terörizmin sadece Türkiye'de değil başka yerlerde de ciddi endişe olduğunu bugünkü görüşmede de söyleyeceğim" dedi.

Madrid'deki NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç liderlerinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de yer alacağı bir dörtlü zirvede bir araya gelmesi bekleniyor.