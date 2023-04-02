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Finlandiya'da genel seçim için oy verme işlemi başladı

Finlandiya'da genel seçim için oy verme işlemi başladı
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Finlandiya'da halk 200 sandalyeli parlamentonun üyelerini belirlemek için oy kullanmak üzere sandık başına gitti.

Finlandiya'da halk 200 sandalyeli parlamentonun üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Oy verme işleminin 09.00'da başladığı seçimde mevcut Başbakan Sanna Marin'in Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi, Petteri Orpo liderliğindeki Ulusal Koalisyon Partisi ve Riikka Purra liderliğindeki Gerçek Finler Partisi öne çıkıyor. Toplam 22 partiden 2 bin 400'den fazla adayın yarıştığı seçimde Avrupa'nın en genç liderlerinden biri olan 37 yaşındaki Marin, hükümetinin Covid-19 salgınıyla mücadele ediş azmi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya verdiği destek ve ülkesinin NATO'ya katılmak için gösterdiği mücadele ile gündeme geliyor.

Ulusal Koalisyon Partisi lideri Orpo ise seçim öncesi yaptığı açıklamada, "Gelecek hükümetteki en önemli ilk konu ekonomiyi düzeltmek ve ekonomik büyümeyi hızlandırmak olmalı. İkinci en önemli konu ise Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği" dedi.

Seçildikleri takdirde Finlandiya'nın göç, iklim, suç ve enerji politikalarını şekillendirmeye odaklanacaklarını belirten Gerçek Finler Partisi lideri Riikka Purra ise "Avrupa Birliği'ne karşı tutumumuzu da sıkılaştırmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

İlerleyen günlerde NATO'ya katılması beklenen 5.5 milyonluk nüfusuyla bir Avrupa Birliği (AB) ülkesi olan Finlandiya'da sandıklar 20.00'de kapanacak. Resmi olmayan ilk seçim sonuçlarının ise gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Etiketler Finlandiya seçim Finlandiya da seçim
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