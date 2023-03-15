Finlandiya'dan ''Türkiye ve NATO'' açıklaması

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin, NATO üyeliği konusunda karara vardığını açıkladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin, NATO üyeliği konusunda karara vardığını açıkladı.

'SÜREÇ NEYSE O SÜRECİ İŞLETECEĞİZ'

AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili, 'Süreç neyse o süreci işleteceğiz. Üstümüze düşen görevi yapacağız. Verdiğimiz sözü tutacağız. Cuma günü gelsin Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz' dedi.