Fransa'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Fransa'nın batısında 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem başkent Paris ve birçok kentte hissedildi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi.

Fransa'nın batısında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün ülkenin batısındaki Charente-Maritime bölgesine yakın olduğu öğrenildi. Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi ise depremin şiddetini 4,8 olarak açıkladı. Depremde can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi. Yetkililer, Fransız vatandaşlarına acil servislerin telefon hatlarını gereksiz meşgul etmeme çağrısında bulundu.