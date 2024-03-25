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Fransa'da kırmızı alarm! Güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı

Fransa'da kırmızı alarm! Güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı
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Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Moskova’daki terör saldırısının ardından ülkede güvenliği üst seviyeye çekildiğini duyurdu.

Fransa Başbakanı Attal, yaptığı açıklamada, “Moskova'daki saldırının ardından bu akşam Cumhurbaşkanı tarafından Elysee'de bir Savunma ve Ulusal Güvenlik Konseyi toplandı. DEAŞ’ın saldırının sorumluluğunu üstlenmesi ve ülkemize yönelik tehditler göz önünde bulundurularak, Vigipirate’nin (Fransa'nın ulusal güvenlik uyarı sistemi) en üst seviyeye, yani acil seviyesine yükseltmeye karar verdik” dedi.

BATACLAN SALDIRISI

Fransa’nın başkenti Paris’te 13 Kasım 2015’te Bataclan tiyatrosunda düzenlenen terör saldırısında 131 kişi hayatını kaybetmiş, 416 kişi de yaralanmıştı. Saldırıda 7 terörist de etkisiz hale getirilmişti. Saldırı, DEAŞ tarafından üstlenilmiş, Eylül’de Fransa Hava Kuvvetleri, Irak ve Suriye’de DEAŞ unsurlarını vurmuştu.

DHA

Etiketler fransa moskova terör saldırısı güvenlik tedbiri
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