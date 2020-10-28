Fransa'da sokağa çıkma yasağı geliyor!

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Yeni önlemler ülkenin bahar ayında salgının zirve yaptığı dönemde yürürlüğe soktuğu 8 haftalık sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki tecritten farklı olarak okulların çoğunun açık kalacağını söyledi.
Ülkede Salı günü 523 kişinin hayatını kaybetmesiyle Nisan ayından bu yana görülen en yüksek ölüm orana kayda geçmişti.
Fransa, 35 binin üstünde can kaybıyla dünyada en yüksek ölüm oranı olan ülkeler arasında 7. sırada.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol