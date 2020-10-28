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  3. 28 Ekim 2020 22:36

Fransa'da sokağa çıkma yasağı geliyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs salgınının kontrolden çıkmak üzere olduğunu söyleyerek 30 ekimden sonra tekrar sokağa çıkma yasaklarının geleceğini belirtti.

Fransa'da sokağa çıkma yasağı geliyor!
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Yeni önlemler ülkenin bahar ayında salgının zirve yaptığı dönemde yürürlüğe soktuğu 8 haftalık sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatıyor. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki tecritten farklı olarak okulların çoğunun açık kalacağını söyledi. 

Ülkede Salı günü 523 kişinin hayatını kaybetmesiyle Nisan ayından bu yana görülen en yüksek ölüm orana kayda geçmişti.

Fransa, 35 binin üstünde can kaybıyla dünyada en yüksek ölüm oranı olan ülkeler arasında 7. sırada.

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