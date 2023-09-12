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Genç kıza canlı yayında iğrenç taciz kamerada

Genç kıza canlı yayında iğrenç taciz kamerada
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Sosyal medyanın en çok kullanılan platformlarından olan Twitch'te canlı yayın yapan bir genç kız yayın sırasında arkasından yaklaşan bir kişinin cinsel saldırısına uğradı.

Hong Kong'ta Twitch üzerinden canlı yayın yapan bir genç kız Hindistanlı olduğu öğrenilen bir kişinin cinsel saldırısına uğradı.

Görüntülerde yayıncı kadının tacizci tarafından önce sözlü ardından ise fiziki tacize maruz bırakıldığı görüldü.

 Söz konusu olay, sosyal medyada büyük tepki uyandırdı.

 

 

Etiketler twitch cinsel saldırı saldırı taciz canlı yayın genç kız
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