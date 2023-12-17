Gizemli salgın paniği büyüyor: Çocukların ciğerlerinde lezyon oluştu

Dünya genelinde koronavirüs salgını etkisini kaybederken, Çin'de görülen gizemli hastalık panik yarattı. Avrupa ülkelerine de sıçrayan gizemli hastalığın, çocukların ciğerlerinde lezyonlara neden olduğu bildirildi.

Koronavirüsü dünyaya bulaştıran Çin yeni bir salgının pençesinde. Kısa sürede Avrupa ülkelerine de sıçrayan gizemli hastalık özellikle çocukları hedef alırken, ilaçlara karşı direnç gösteren hastalık nedeniyle çocukların ciğerlerinde lezyonlar oluşmaya başladığı öğrenildi.

YENİ SALGIN ALARMI

Son haftalarda Çin'in bazı şehirlerinde özellikle çocuklar arasında hızla yayılan bir zatürre türü endişe ve korku yaratmaya devam ediyor. Çin'deki şehirlerin yanı sıra Avrupa'da da bazı ülkelerde tespit edilen salgınla ilgili yeni açıklamalar geldi. Özellikle çocukları etkileyen ve endişe yaratan salgın hastalıkla ilgili yapılan açıklamada antibiyotiklerin etkisiz kaldığı duyuruldu.

GİZEMLİ HASTALIK AVRUPA ÜLKELERİNE DE SIÇRADI

Gizemli virüsün antibiyotiklere karşı dirençli olduğu belirtilirken Avrupa'da Danimarka ve Hollanda'da da vakaların artmasından sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün olayı yakından takip ettiği aktarıldı. Çin'in komşusu ve dünyanın en kalabalık ikinci ülkelerinden biri olan Hindistan'da da olası bir salgına karşı teyakkuzda olunduğu duyuruldu.

1.5 YAŞINDAKİ BEBEKTE LEZYONLAR OLUŞTU

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'e konuşan 1.5 yaşındaki bir kız çocuğu sahibi olan Rachel Qiao, "Kızıma verilen hiçbir antibiyotik işe yaramadı. İlaçlar etki etmediği için kızımın ciğerlerinde lezyonlar oluştu ve durumu kötüye gitti. Doktorlar ilaçların dozajını ve türünü değiştiriyor" dedi. California Üniversitesi'nden Zuo-Feng Zhang da, "Eğer antibiyotikler artık işe yaramıyorsa bu da hastalığın daha uzun süreceğini ve salgın riskinin artacağını gösteriyor" dedi.