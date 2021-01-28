Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyon, ABD'de ilk kez görüldü

Covid-19 salgınının merkezi olan ABD'de, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonun ardından virüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonuna da rastlandığı bildirildi.

Güney Carolina Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eyalete 2 kişide "B.1.351." olarak bilinen ve ilk kez Güney Afrika'da ortaya çıkan Covid-19 tipine 2 kişide rastlandığı kaydedildi.

Söz konusu hastaların, Güney Afrika ile bir bağı olmadığı ve yakın dönemde uluslararası seyahat de yapmadıkları belirtildi.