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  3. 28 Ocak 2021 22:46

Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyon, ABD'de ilk kez görüldü

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan koronavirüs tipi , ABD'de ilk kez Güney Carolina'da yaşayan 2 kişide görüldü.

Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyon, ABD'de ilk kez görüldü
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Covid-19 salgınının merkezi olan ABD'de, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonun ardından virüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonuna da rastlandığı bildirildi.

Güney Carolina Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eyalete 2 kişide "B.1.351." olarak bilinen ve ilk kez Güney Afrika'da ortaya çıkan Covid-19 tipine 2 kişide rastlandığı kaydedildi.

Söz konusu hastaların, Güney Afrika ile bir bağı olmadığı ve yakın dönemde uluslararası seyahat de yapmadıkları belirtildi.

abd , güney afrika , mutasyon
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