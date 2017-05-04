Güvenlik güçleri genç Bakan'ı öldürdü !

Yetkililer, Bayındırlık Bakanı Abdullahi Şeyh Abas'ın başkent Mogadişu'daki başkanlık sarayı yakınlarında aracının içinde silahla vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Devlet radyosu Devlet Başkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmaajo, olayın ardından Etiyopya ziyaretini yarıda keserek ülkeye geri döndüğünü duyurdu.

Somali'de güvenlik güçleri başkent Mogadişu'da silahlı saldırılar ve intihar saldırıları düzenleyen militanlara karşı mücadele ediyor.

BBC'nin Somali analisti Abdullahi Abdi, gergin olan güvenlik güçlerinin daha önce de resmi görevlileri öldürdüğünü fakat Bakan Abas'ın muhtemelen "dost ateşi" ile vurulan en üst düzey yetkili olduğunu söyledi.

Abas, iç savaş ve kıtlıktan kaçan yüz binlerce Somaliliye ev sahipliği yapan Kenya'daki Dadaab Mülteci Kampı'nda büyümüştü.

31 yaşındaki Abas geçen yıl Kasım ayında ülke tarihinin en genç bakanı olmuştu.

Şubat ayında Mogadişu'daki havalimanında az sayıda temsilcinin katıldığı seçimi sürpriz bir şekilde kazanarak göreve gelen Devlet Başkanı Muhammed Farmajo, yetkililere bu olayı titizlikle soruşturmaları ve sorumlulardan hesap sormaları talimatını verdi.

Enformasyon Bakanı Abdurrahman Osman, olayla ilgili birkaç kişinin gözaltına alındığını söylerken daha fazla detay paylaşmadı.

Reuters'a konuşan üst düzey polis yetkilisi Nur Hüseyin, polislerin devriye sırasında yolu tıkayan bir araç gördüğünü ve militanlar tarafından sürüldüğünü düşünerek ateş açtığını söyledi.



Somali'nin büyük kısmı hâlâ El Kaide'ye biat eden Eş Şebab örgütünün kontrolü altında bulunuyor.