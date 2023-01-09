Hac ibadetinde yaş ve sayı kısıtlamasını kaldırdı

Koronavirüs nedeniyle kapsamlı kısıtlamalar yapan Suudi Arabistan'da yeni bir karar alındı.

Hac ibadetinde normalleşme adımları sürüyor. Koronavirüs nedeniyle kapsamlı kısıtlamalar yapan Suudi Arabistan korona öncesi şartlara geri dönüyor.

Bu kapsamda yönetim korna önlemleri öncesinde kabul edilen hacı sayılarını tekrar uygulamaya aldı.

Yaş ve sayı kısıtlaması kalktı

Hac ve Umre Bakanı Tevfik el Rabiah, Riyad'da yaptığı açıklamalarda, "Hacı sayısı herhangi bir yaş sınırı olmaksızın pandemi öncesine geri dönecek." dedi.

Bakan, dünyanın dört bir yanından gelen hacıların Suudi Arabistan'da hizmet sağlamak için herhangi bir yetkili şirketle anlaşmasına izin verileceğini söyledi.