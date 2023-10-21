Hamas'ın serbest bıraktığı anne kızdan ilk görüntüler

Hamas'ın silahlı kanadı tarafından rehin alınan Amerikalı anne ve kızı serbest bırakıldı. Hamas ikilinin insani nedenlerle serbest bırakıldığını söylerken anne ve kızının İsrail askerlerinin arasındaki görüntüleri paylaşıldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Gazze’de esir tutulan ABD vatandaşı anne ve kızın serbest bırakıldığı duyuruldu.

İsrail-Hamas çatışmaları 14’üncü gününde de devam ediyor. İsrail ordusu bir yandan Gazze Şeridi’ne hava saldırılarını sürdürürken, bir yandan da Hamas tarafından esir tutulanları bulmak için bölgede arayışlarına devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından bugün yapılan açıklamada, ABD vatandaşı anne ve kızın insani nedenlerden dolayı serbest bırakıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, bu adımla el- Kassam Tugayları’nın amacının, “Biden ve faşist yönetiminin iddialarının yanlış ve asılsız olduğunu Amerikan halkına ve dünyaya kanıtlamak” olduğu ifade edildi.

İsrail doğruladı

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Hamas’ın, esir tuttuğu ABD vatandaşı anne ve kızı serbest bıraktığını doğruladı.

İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları farklı milletlerden birçok kişiyi esir olarak Gazze Şeridi’nde tutuyor. Bugün el-Kassam Tugayları’nın sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı 2 ABD vatandaşının serbest bırakıldığına ilişkin açıklamasına İsrail’den yanıt geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari yaptığı açıklamada, Judith Raanan ve kızı Natalie Raanan’ın Hamas tarafından serbest bırakıldığını ve İsrail askerlerinin koruması altında olduğunu söyledi. Hamas’ın yaklaşık 200 kişiyi esir tutmaya devam ettiğini belirten Hagari, “Hamas kendisini dünyaya insani nedenlerle esirleri serbest bırakan bir örgüt olarak tanıtıyor ama gerçekte bebekleri, çocukları, kadınları ve yaşlıları esir tutan cani bir terör örgütü” ifadelerini kullandı. Esirlerin İsrail’e geri dönmesi için yapılan çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Hagari, kara harekatını da içeren savaşın son aşamaları için ordunun hazırlandığını belirterek, “Çatışmaların birkaç hafta daha sürmesi muhtemel” dedi.

İHA