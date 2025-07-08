Havalimanı apronunda kan donduran olay! Uçağın motoruna kapıldı
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İtalya'daki Bergamo Havalimanı'nda koşarak aprona giren bir şahıs, kalkışa hazırlanan uçağın motoruna kapılarak hayatını kaybetti.
İtalya'nın kuzeyindeki Bergamo şehrinde korkunç bir olay yaşandı. Milano Bergamo Havalimanı'nda koşarak aprona giren bir şahıs, kalkışa hazırlanan uçağın motoruna kapılarak hayatını kaybetti.
Havalimanı yetkilileri, şahsın İspanya'nın kuzeybatısındaki Asturias özerk bölgesine gitmek üzere olan uçağın motorunun içine çekildiğini bildirdi. Yetkililer, olay nedeniyle uçuşlarda geçici olarak gecikmeler yaşandığını, ancak uçuşların öğle saatlerinde yeniden başladığını aktardı. Şahsın havaalanı dışından aprona nasıl ulaştığını araştırmak üzere soruşturma başlattı.
İHA
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