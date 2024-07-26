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Havalimanında bomba paniği

Havalimanında bomba paniği
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İsviçre sınırına yakın Fransa'da bulunan Basel-Mulhouse Havalimanı'nda bomba paniği yaşandı. Tahliye edilen havalimanı kısa süre sonra yeniden açıldı.

Fransa-İsviçre sınırına yakın bir konumda bulunan Basel-Mulhouse Havalimanı, güvenlik gerekçesiyle geçici olarak tahliye edildikten sonra yeniden açıldı. Havalimanı, internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Havalimanı yeniden açıldı ve uçuş operasyonları kademeli olarak yeniden başlıyor. Yolcuların, uçuşları hakkında bilgi almak için havayolu şirketleriyle iletişime geçmeleri gerekmektedir" dedi.

Bugün, Fransa'da olimpiyatların açılış töreni öncesinde demiryolu ağını hedef alan kundaklama saldırılarının ardından, güvenlik gerekçesiyle bir Fransız-İsviçre havalimanı geçici olarak tahliye edildi. Basel-Mulhouse EuroAirport, yeniden açıldığını internet sitesinde duyurdu.

TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçen yılın sonlarında, sahte bomba tehditleri nedeniyle birçok Fransız havalimanı, EuroAirport da dahil olmak üzere, tahliye edilmek zorunda kalmıştı. EuroAirport, Basel yakınlarındaki Fransız sınırında yer alıyor ve 2023 yılında sekiz milyon yolcuya hizmet vermişti.

Tahliye, Fransız yetkililerin yüksek hızlı tren ağını hedef alan ve yüz binlerce kişinin seyahatini aksatan kundaklama saldırılarının faillerini aradığı sırada gerçekleşti. Paris Olimpiyatları'nın açılış töreni bugün akşam başlayacak.

Etiketler fransa isviçre havalimanı bomba alarmı
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