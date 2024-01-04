Hizbullah intikam yemini etti: ''Cevapsız ve cezasız kalmayacak''

Lübnan'da Hamas'ın üst düzey yetkilisi Salih el-Aruri'nin suikast sonucu öldürülmesi sonrası açıklamalarda bulunan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, ''Buna karşı sessiz kalamayız. Bu suç cevapsız ve cezasız kalmayacak. Bizimle savaşın bedeli ağırdır.'' dedi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in Hamas'ın üst düzey yetkilisi Salih el-Aruri'yi Beyrut'ta suikastla öldürmesinin "cevapsız ve cezasız kalmayacağını" belirterek, olası bir savaş ilanında Lübnan'ın çıkarlarının savaşı sonuna kadar götürmelerini gerektireceğini söyledi.

İSRAİL'DEN HAMAS'IN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİNE SUİKAST

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen "Dahiye" bölgesinde Hamas'ı vurdu. Hamas ofisine İHA'larla saldırı düzenleyen İsrail ordusu, Hamas'ın üst düzey yetkilisi Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişiyi öldürdü.

HİZBULLAH LİDERİ NASRALLAH: CEVAPSIZ VE CEZASIZ KALMAYACAK

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla Hizbullah'ın başkent Beyrut'a düzenlediği anma programına video-konferans ile katıldı. İsrail'in düzenlediği suikastte öldürülen Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi için Hamas ve Filistin halkına başsağlığında bulunan Nasrallah, şunları ifade etti: "Dün Dahiye'de yaşanan olay büyük ve tehlikeli bir suçtur, buna karşı sessiz kalamayız. Bu konuda fazla konuşmaya gerek yok. Bu suç cevapsız ve cezasız kalmayacak."

"BİZİMLE SAVAŞIN BEDELİ AĞIRDIR"

Hizbullah ile savaşmayı düşünenlerin pişman olacağını ifade eden Nasrallah, "Bizimle savaşın bedeli ağırdır. Şu ana kadar Lübnan'ın çıkarlarını göz önünde tuttuk. Ancak Lübnan'a karşı savaş ilan edilirse, Lübnan'ın çıkarları savaşı sonuna kadar götürmemizi gerektirecektir." dedi.

"HİZBULLAH SONUNA KADAR SAVAŞACAK"

Lübnan'da İsrail ile çatışmaların 8 Ekim'de başladığını hatırlatan Nasrallah, "Lübnan'daki cepheyi, Gazze'deki mazlum halklarımıza destek için açtık. Bu eylemi, Lübnan'daki zorlukları da göz önünde bulundurarak, stratejik vizyonumuzu ve Gazze'ye destek verme ihtiyacımızı dikkate alarak yürüttük." diye konuştu. İsrail'i işaret ederek "Bizimle savaşın çok maliyetli olacağını söylüyorlar" diyen Nasrallah, Lübnan'a karşı savaştan herkesin pişman olacağını, Hizbullah'ın sonuna kadar savaşacağını ifade etti.

CUMA GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Hizbullah Genel Sekreteri, "düşmanın saldırması durumunda kuralsız ve sınırsız bir savaş yürüteceklerini" belirtti. Hamas'ın İsrail'e saldırdığını günü anımsatan Nasrallah, "7 Ekim'den beri neler oldu? Gelecekte neler olacak? İsrail zayıfladı" ifadesini kullandı. Hizbullah lideri, beklenen konuşmasını iki kısma ayırdığını, ikinci kısmın cuma günü yayınlanacağını ifade etti ve "Allah beni yaşatırsa" diye ekledi.

AA