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Hizbullah, İsrail'e saldırı başlattı

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Lübnan'da Hizbullah güçleri, İsrail'e hava saldırısı başlattı. İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

Hizbullah güçleri İsrail'e yoğun hava saldırısı başlattı.

Lübnan topraklarından yaklaşık 48 saat sonra ilk kez roketlerin atıldığı İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi.

Saldırıya ilişkin detay verilmezken, sosyal medyada Celile'nin batısındaki bir bölgede İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini gösteren görüntüler paylaşıldı.

Bölgede hava savunma sisteminin roketleri imhası sırasında oluşan patlama sesleri duyulurken, resmi makamlardan can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

AA

Etiketler hizbullah İsrail hava saldırısı
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