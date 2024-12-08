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Hizbullah Suriye'den Çekildi

Hizbullah Suriye'den Çekildi
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Suriye'nin devrik lideri Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından bazı Hizbullah üyelerinin Lazkiye'ye bazılarının ise Lübnan'a çekildiği bildirildi.

Suriye’de Beşar Esad yönetiminin çökmesinin ardından peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Son olarak, Hizbullah’ın da Suriye’den çekildiği bildirildi.

Cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçı grupların 12 günde başkent Şam’ı ele geçirmesinin ardından, Esad yönetimi resmen devrildi. Lübnanlı kaynaklar, Hizbullah'ın Şam ve Humus çevresinde konuşlu üyelerini Lübnan ve Suriye kıyılarına doğru geri çektiğini bildirdi.

Reuters’ın aktardığına göre, Hizbullah’a yakın bir kaynak, örgütün son birkaç saatte üyelerine Humus’tan çekilme talimatı verdiğini, bazılarının Lazkiye’ye bazılarının ise Lübnan’daki Hermel bölgesinedoğru gittiğini belirtti. Şam çevresindeki mevziler de boşaltıldı.

 

Etiketler hizbullah Suriye beşar esad
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