Hizbullah'tan savaş ilanı: ''Geri çekilmeyeceğiz, tüm olasılıklara hazırız''

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail ile savaşın uzun süreceğini bildiklerini belirterek, "Asla geri çekilmeyeceğiz. Her olasılığa hazırız. Kara saldırısı gerçekleşecekse buna da hazırız" açıklamasını yaptı.

Lübnan Hizbullah'ı, Genel Sekteret Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından açıklamalarda bulundu.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin İsrail'i desteklediğini belirterek, "Lübnan halkına bütün dünyanın gözü önünde saldırıyorlar. Bizi dağıtmak istiyorlar. Asla geri çekilmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Savaşın uzun süreceğini bildiklerini kaydeden Kasım, "Her olasılığa hazırız. Kara saldırısı gerçekleşecekse buna da hazırız" diye konuştu.

Naim Kasım tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bir kardeşimizi, liderimizi kaybettik. Nasrallah ABD önünde set oldu, işgallerin önünde durdu. İsrail, Lübnan'ın her bölgesinde suç işliyor. Zarar vermediği köy kalmadı, evinde oturanları da vuruyor. ABD, İsrail'i bütün gücüyle destekliyor.

İsrail, önümüz açık ve istediğimizi yaparız diye düşünüyorsa yanılıyor. Zafere doğru koşuyoruz. Acılara rağmen yolumuza devam edeceğiz. Biz Allah'ın verdiği zafer sözüne inanıyoruz. Sabredeceğiz, Allah'ın emrettiği gibi sabredeceğiz. Hasan Nasrallah'ın bize öğrettiği bir yol var, o yol devam edecek. Cihat meydanında ilerleyeceğiz. Teşkilatımız aynı şekilde devam edecek. Meydandan çekilmeyeceğiz. Lübnan halkına bütün dünyanın gözü önünde saldırıyorlar. Bizi dağıtmak istiyorlar. Asla geri çekilmeyeceğiz.

Savaşın uzun süreceğini biliyoruz, her olasılığa hazırız. Kara saldırısı gerçekleşecekse buna da hazırız. Düşman İsrail asla hedeflerine ulaşamayacak."