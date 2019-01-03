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  3. 03 Ocak 2019 20:31

İngiltere'den Esad yorumu

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, Suriye lideri Esad hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiltere'den Esad yorumu
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Dışişleri Bakanı Hunt, Rusya'nın desteğini alan Şam rejimi liderinin bir süre daha görevde kalabileceğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suriye'deki Şam rejiminin lideri Beşar Esad'ın bir süre daha vaktinin olduğunu söyledi.

Sky News'a konuşan Hunt, Rusya'nın desteğini alan Esad'ın koltuğunda oturması karşılığında Moskova'ya teşekkür etmesi gerektiğini belirtti.

Londra yönetiminin başından beri Esad'lı bir Suriye istemediğini belirten Hunt, "Ancak gelinen noktada maalesef bir süre daha iktidarda kalabilir" dedi.

Milliyet

esad , ingiltere , suriye
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