  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. iPhone 17 kuyruğunda kavga; ortalık savaş alanına döndü

iPhone 17 kuyruğunda kavga; ortalık savaş alanına döndü

Güncelleme:

Hindistan'da Apple'ın yeni cep telefonu iPhone 17'yi satın alabilmek için kuyruk oluşturan kalabalık birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu.

Teknoloji devi Apple, yeni iPhone 17 serisini Hindistan genelinde satışa sundu.

Yeni cep telefonu iPhone 17'yi almak isteyenler, mağazaların önünde gece saatlerinden itibaren sıraya girerek kuyruk oluşturdu.

Mumbai kentindeki bir mağazanın önündeki kalabalık arasında tansiyon yükseldi.

Sırada bekleyenler birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya güvenlik görevlileri müdahale ederken, tedbir amacıyla olay yerine polis çağrıldı.

Apple'ın yeni iPhone 17 reklamı sansürlendiApple'ın yeni iPhone 17 reklamı sansürlendiTeknoloji
iPhone 17 resmen tanıtıldı; işte iPhone 17 Türkiye fiyatlarıiPhone 17 resmen tanıtıldı; işte iPhone 17 Türkiye fiyatlarıTeknoloji

 

 

İHA

text-ad
Etiketler iphone 17 apple yeni iphone iphone 17 kavgası apple store
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Göbeklitepe'de tarihin seyrini değiştirecek bir keşif daha! Göbeklitepe'de tarihin seyrini değiştirecek bir keşif daha! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Önce kış, ardından yaz geliyor! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Önce kış, ardından yaz geliyor! Hakkında hapis cezası istenen gazeteci Ece Üner için karar verildi Hakkında hapis cezası istenen gazeteci Ece Üner için karar verildi Soruşturmaların kilit ismi: ''3 milyarlık iş yapmışız, ifademle 3 belediye başkanı tutuklandı'' Soruşturmaların kilit ismi: ''3 milyarlık iş yapmışız, ifademle 3 belediye başkanı tutuklandı'' Diyanet'in Ali Erbaş sonrası ilk Cuma hutbesi bu oldu Diyanet'in Ali Erbaş sonrası ilk Cuma hutbesi bu oldu Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çiftinin yeni aşk yuvaları olay oldu Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çiftinin yeni aşk yuvaları olay oldu TÜİK ilk kez açıkladığı verilerle Türkiye gerçeğini gözler önüne serdi: Hayatta kalmak zorlaşıyor! TÜİK ilk kez açıkladığı verilerle Türkiye gerçeğini gözler önüne serdi: Hayatta kalmak zorlaşıyor! Emeklilik sistemi değişiyor; prim süresi azalıyor, tek şartla 5 yıl erken emeklilik geliyor! Emeklilik sistemi değişiyor; prim süresi azalıyor, tek şartla 5 yıl erken emeklilik geliyor! Eylül ayında lapa lapa kar sürprizi! Kar kalınlığı 15 santimi buldu Eylül ayında lapa lapa kar sürprizi! Kar kalınlığı 15 santimi buldu Ece Üner'den, Ali Erbaş'a canlı yayında ''nasıl bilirdiniz'' vedası! Ece Üner'den, Ali Erbaş'a canlı yayında ''nasıl bilirdiniz'' vedası!
Antalya'da büyük orman yangını: Bazı yerleşim yerleri tahliye edildi! Antalya'da büyük orman yangını: Bazı yerleşim yerleri tahliye edildi! AK Partili belediyeye operasyon: Belediye başkanı gözaltında! AK Partili belediyeye operasyon: Belediye başkanı gözaltında! Defne Samyeli, ''kalçası bile protez'' diyen Ece Erken'e bikinisiyle yanıt verdi! Defne Samyeli, ''kalçası bile protez'' diyen Ece Erken'e bikinisiyle yanıt verdi! Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vuran an; Oktay Kaynarca izleyiciyi durdurdu! Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vuran an; Oktay Kaynarca izleyiciyi durdurdu! Bakan duyurdu: Artık onlar şehit, yakınları ise şehit sayılacak! Bakan duyurdu: Artık onlar şehit, yakınları ise şehit sayılacak! KYK kız öğrenci yurdundaki mide bulandıran skandalda 3 isim görevden alındı! KYK kız öğrenci yurdundaki mide bulandıran skandalda 3 isim görevden alındı! Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'yla ilgili dudak uçuklatan iddia Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'yla ilgili dudak uçuklatan iddia Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten gündeme bomba gibi düşen iddia Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten gündeme bomba gibi düşen iddia Süper Lig'e bomba düştü: Süper Lig hakemleri hakkında şike soruşturması! Süper Lig'e bomba düştü: Süper Lig hakemleri hakkında şike soruşturması!